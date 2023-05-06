Против безумной фанатки Горшенева возбудили дело

Фото: 5-tv.ru

Несмотря на принесенные извинения, девушке предстоит ответить за свой поступок по закону.

Против безумной фанатки Горшенева, осквернившей его могилу, возбудили дело. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно новой информации, вчера, 5 мая, была проверка в связи с громким делом, так как вдова музыканта обратилась с заявлением в полицию. По факту возбудили дело, проводится расследование.

Бессменный лидер группы «Король и Шут» Михаил Горшенев, больше известный как Горшок, умер в 2013 году. Однако память о нем до сих действует на людей по-разному. Так, на днях одна из безумных поклонниц вокалиста устроила эротическую фотосессию прям на его могиле. Это вызвало сразу вызвало большой резонанс среди общественности и, конечно же, среди фанатов группы.

Многие считают, что ее поступок — вовсе не фанатский, а безумный в плохом смысле этого слова. Кстати, как пишут СМИ, девушка решилась на такой поступок, потому что парень сделал ей предложение прямо на кладбище. Собственно, чтобы навсегда запомнить эту ночь, парочка решила устроить фотосессию. Блогерша в розовой шубе решила, что еще ярче она сможет выглядеть на снимке, только если снимет с себя часть одежды.

Она уже извинилась перед семьей музыканта в беседе с 78.ru, заявив, что не хотела осквернить могилу, как-то надругаться над ней.

Но вдова Горшка решила стоять на своем и требует наказания для молодой девушки. Друг Горшка и продюсер сериала «Король и Шут» Игорь Гудков, известный под псевдонимом «Панкер» тоже недоволен случившимся.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как выглядит могила Горшка после обнаженной вакханалии фанатки.