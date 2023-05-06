В Москве началась церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Многие коллеги и друзья великого дизайнера пришли проводить его в последний путь.

Прощание с модельером, народным художником России, заслуженным деятелем искусств Валентином Юдашкиным проходит на Троекуровском кладбище в Москве. Здесь же и похоронят великого кутюрье.

Близкие, коллеги, друзья, журналисты собрались у Траурного зала, где состоится церемония прощания. Она будет открыта для всех желающих, но на похоронах великого модельера присутствовать смогут не все.

Одними из первых попрощаться с кутюрье приехал стилист Сергей Зверев, народный артист РФ Олег Газманов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, народная артистка РФ Надежда Бабкина, народный артист РФ Стас Михайлов, народная артистка РФ Клара Новикова, народный артист РСФСР Владимир Винокур и другие.