«Мой сладкий мальчик»: Зепюр Брутян впервые показала новорожденного ребенка

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Знаменитая парочка выглядит очень счастливо.

Супруга Павла Прилучного — Зепюр Брутян — впервые показала их новорожденного малыша. Снимком она поделилась в своем личном блоге.

На фотографии Зепюр лежит на больничной койке, в руках у нее малыш. Рядом с девушкой ее возлюбленный, склоняющийся к их чаду. Оба новоиспеченных родителя целуют ребеночка. Его лицо, как часто делают суеверные люди, закрыто смайликом.

Зепюр Брутян и Павел Прилучный в больничной палате. Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

«Я очень счастливый человек. Испытываю приятное бессилие. Мой сладкий мальчик, мама с папой тебя так ждали. Хочу выразить невероятную благодарность. Мои любимые, дорогие люди! Я хочу сказать огромное спасибо за ваши прекрасные поздравления, пожелания, за ваше внимание и любовь», — написала Зепюр.

У Зепюр Брутян и Павла Прилучного родился малыш 28 апреля. Актер спустя несколько дней опубликовал видео, на котором самостоятельно перерезает пуповину.

Звезда сериала «Закрытая школа» стал отцом в третий раз. Двое детей Мия и Тимофей родились в прошлом браке с актрисой Агатой Муцениеце. Ребята уже успели познакомиться с братом. Имя новорожденного звездные родители пока держат в секрете. Однако судя по цвету пеленки, в которую был завернут малыш, у пары родился мальчик.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.