Джо Байден перепутал Трампа с Обамой

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Что это было? Оговорка по Фрейду? Или плохая память?

Действующий президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC о недопустимости победы на выборах 2024 года своего предшественника Дональда Трампа. Он указал, что между ними нет ничего общего.

Также во время американский лидер традиционно оговорился. На этот раз, он спутал двух политиков. Ведущая затронула тему предстоящих выборов и обратила внимание на процветание насилия в стране. Тут Байден решил ответить ей, но спутал двух Трампа и Барака Обаму.

«Мы не можем позволить Обаме. Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад, и вновь стать президентом», — сказал Байден.

Дело в том, что Трамп, и правда, снова собирается баллотироваться в президенты, однако же Обама не заявлял о таких планах. Что это было? Оговорка по Фрейду? Или плохая память?

Джо Байдену 80 лет, старше президента в Штатах еще не было. Несмотря на регулярные казусы вроде неровного шага, падения с трапа самолета под порывом ветра и уморительных оговорок, он планирует баллотироваться на новый срок в 2024 году. А пока то здоровается с невидимыми оппонентами на встречах, то не может найти выход из помещения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Байден опозорился и перепутал Китай с Канадой.