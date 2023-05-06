Юлия Пересильд показала снятое в космосе видео с ложкой и апельсином

Фото: Instagram* / juliaperesild

Актриса продемонстрировала поведение в невесомости различных предметов.

Актриса Юлия Пересильд в своем блоге опубликовала видео, записанное на МКС для своих дочерей. Актриса показала, как себя ведут в невесомости различные предметы на примере апельсина и ложки. Закончился ролик эффектным сальто в ее исполнении. Посмотреть видео можно на сайте Газеты.ру.

Пересильд призналась, что на орбите чаще всего думала о своих дочерях.

«Конечно, там я чаще всего думала о моих крошках. Об Анке и о Марусе. Скучала по ним очень! И так хотелось с ними поделиться всем, что увидела и почувствовала я», — отметила актриса.

Девушка побывала на МКС во время съемок космической драмы «Вызов». Она провела на орбите 12 дней. В российском прокате картина уже преодолела отметку по сборам в миллиард рублей. Это первый фильм, снятый в космосе.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о просьбе актрисы прекратить травлю в ее адрес со стороны космонавтов. Те были недовольны предложением дать Пересильд звание Героя России.

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