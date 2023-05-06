Фото, видео: Instagram* / glukozamusic; 5-tv.ru

Как выглядит звезда с новой стрижкой?

Певица Глюкоза практически никогда не меняет свой образ и очень дорожит им. Однако что-то произошло, ведь артистка решила отрезать свои длинные русые волосы. Своим новым имиджем Наталья поделилась в личном блоге.

Артистка выложила видео, на котором предстала перед камерой с удлиненным каре. Поклонники отметили, что теперь она «светится от счастья», «глаза горят», а некоторые и вовсе заметили, что певица помолодела. Собственно, на видео она танцует и поет в откровенном синем топике, демонстрируя идеальный загар. К слову, сейчас российская звезда шоу-бизнеса отдыхает в Испании.

«Всем привет, любимые! Не уверена, что вы готовы к такому повороту событий, но… Такие дела. Сменила немного имидж, как вам?» — написала Наталья.

Видимо, морской воздух действует благотворно, ведь от Глюкозы такого точно нельзя было ожидать. Конечно, это не радикальные изменения, но фанаты в восторге от смены имиджа своего кумира.

Ранее в статье 5-tv.ru дочь Глюкозы призналась, что ее мать иногда делала куда более аморальные поступки, чем она сама.

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