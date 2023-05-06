В Берлине сняли запрет на использование флага Украины 9 мая

Алексей Панков 281
В Берлине сняли запрет на использование флага Украины 9 мая

Фото: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu

Ограничения на российский и советские флаги продолжают действовать.

Административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию и ношение украинского флага у памятных мемориалов 8 и 9 мая. Об этом в своем Twitter сообщил адвокат Патрик Хайнеманн.

Однако это решение может быть обжаловано Федеральной землей Берлина в высшем административном суде.

При этом продолжает действовать запрет на демонстрацию российской и советской символик. В списке исключений — ветераны Второй и дипломаты.

Некоторое время назад городская полиция ограничила использование флагов РФ и Украины у трех мемориалов: в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде. Также существует запрет на исполнение маршевых и военных песен. Такие меры там объяснили стремлением предотвратить провокации.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие мемориалы стоит посетить 9 Мая.

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