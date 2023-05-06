В Берлине сняли запрет на использование флага Украины 9 мая

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Ограничения на российский и советские флаги продолжают действовать.

Административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию и ношение украинского флага у памятных мемориалов 8 и 9 мая. Об этом в своем Twitter сообщил адвокат Патрик Хайнеманн.

Однако это решение может быть обжаловано Федеральной землей Берлина в высшем административном суде.

При этом продолжает действовать запрет на демонстрацию российской и советской символик. В списке исключений — ветераны Второй и дипломаты.

Mit tatkräftiger Unterstützung von @SimHerker von @freiheitsrechte ist es gelungen, die Rechtswidrigkeit des Verbots von 🇺🇦-Flaggen durch die @polizeiberlin am 8./9. Mai für @VitscheBerlin durch das Verwaltungsgericht feststellen zu lassen. Danke für die gute Zusammenarbeit! pic.twitter.com/RPar58pFX9 — Patrick Heinemann (@P_O_Heinemann) May 5, 2023

Некоторое время назад городская полиция ограничила использование флагов РФ и Украины у трех мемориалов: в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде. Также существует запрет на исполнение маршевых и военных песен. Такие меры там объяснили стремлением предотвратить провокации.

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