Минобороны раскрыло зарплаты военных в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Например, денежные выплаты командиров взводов начинаются с 242 тысяч рублей.

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) получают зарплату в зависимости от воинского звания и должности, а ее размер составляет от 204 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Минимальное денежное довольствие командира взвода — командира отделения составляет от 242 тысяч рублей в месяц, командира отделения — 232 тысяч рублей, инструктора штаба — 226 тысяч рублей.

«Минимальный размер выплат начальника радиостанции командно-штабной машины составляет 226 тысяч рублей, старшего сапера — 216 тысяч рублей, гранатометчика — 211 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Минимальный размер выплат повара или водителя составит от 211 тысяч рублей.

24 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Главы регионов обратились за помощью к России. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому наша страна решила оказать военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Москве заработал Единый пункт отбора на военную службу по контракту.