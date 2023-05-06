Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

Бывшая прима Большого театра ни на минуту не перестает следить за фигурой.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что даже во время отпуска не позволяет себе ослабить диету. Сейчас звезда отдыхает на Мальдивах — в очередной раз на любимом безлюдном курорте. Чтобы оставаться стройной и легкой, питается она очень скромно.

В личном блоге артистка опубликовала видео, на котором запечатлен ее обед: три вареных яйца, тарелка «пустого» супа и стакан воды. Вечером, судя по всему, блюда повторяются. Раньше танцовщица еще упоминала салатные листья в рационе. Теперь, судя по всему, и этой зелени нет в меню селебрити.

«Я тут на Мальдивах ем только вареные яйца… И бульончик», — сообщила звезда.

К ужину и последующим танцам на пляже Волочкова принарядилась. Балерина надела длинное нежно-зеленое платье, выгодно подчеркивающее рост и худобу. Очевидно, диета работает. Вот только сколько на ней можно еще прожить, спрашивают поклонники. Артистку предостерегают, обещают проблемы со здоровьем, но все без толку.

Многие фолловеры просто не верят Волочковой. В первую очередь потому, что даже строгая диета может быть разнообразной. Кроме того, вокруг балерины сейчас настоящий рай — солнце, теплые волны, фрукты и ягоды. Овощи и орехи тоже необязательно исключать из меню ради стройности. Но слушать советы — не в привычке госпожи Волочковой.

Ранее, писал 5-tv.ru, любвеобильная звезда развлекла публику сообщением о новом женихе. Им оказался известный ловелас из отечественного шоу-бизнеса, который предпочитает дам постарше. И побогаче.

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