Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер

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Одно из предложений в стадии разработки — продажа спиртного лицам старше 21 года.

Минздрав России вынес на обсуждение новые антиалкогольные меры. В частотности, нововведения предполагают запрет на продажу крепкого спиртного (Более 17,5 градуса. — Прим. ред.) с 20:00 до 11:00, а также увеличение возраста продажи таких напитков. Если сейчас бутылку может купить себе любой совершеннолетний, то вскоре, вероятно, это смогут сделать только люди старше 20 лет.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные отчета ведомства об итогах работы в 2022 году, запланированные показатели розничных продаж алкоголя и сигарет на душу населения в этом году были значительно превышены. Так перед системой здравоохранения появилась новая задача — добиться реализации проекта по формированию здорового образа жизни.

Поэтому помимо антиалкогольных мер сотрудники Минздрава заботятся и о рекламе. Возможно, скоро страну ждет полный запрет на демонстрацию крепкого спиртного во вновь создаваемом визуальном и аудиоконтенте. Речь идет о музыке и клипах, фильмах, сериалах, блогах и подкастах. Отдельные активисты заботятся и о праве муниципалитетов принимать решения — будут сегодня граждане выпивать или нет.

Местные власти, если идея будет одобрена, получат право вводить ограничения на продажу спиртного в выходные дни и праздники. Они же будут контролировать исполнение меры по временному ограничению продаж в магазинах.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Петербурге накрыли сеть баров, где обсчитывали нетрезвых посетителей.