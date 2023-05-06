Пригожин потрясен смертью режиссера Михаила Хлебородова: «Не может быть!»

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Клипмейкер скончался на 57-м году жизни.

Коллеги прощаются с режиссером Михаилом Хлебородовым. Несмотря на то, что для широкого зрителя эта фамилия не звучит громко, его вклад в российскую индустрию шоу-бизнеса и кино — значителен. В свое время Хлебородов снимал клипы для главных звезд страны, после чего принял участие в создании полнометражных фильмов.

Слова сожаления об уходе режиссера опубликовала в своем блоге и телеведущая Лера Кудрявцева. Она вспомнила о совместной работе и дружеском общении, превознесла человеческие качества покойного художника. Для звезды, как и для многих других коллег, смерть Хлебородова стала неожиданным ударом.

«Помню, как в лихие 90-е мы сидели на кухне у Игоря Саруханова, Миша тогда был на пике, снимал клипы всем нашим звездам, талантливый, добрый, потрясающий режиссер. А этот клип Миша снял на музыку Игоря Крутого „Весь Мир Любовь“. Покойся с миром», — написала Кудрявцева.

«Не может быть?!» — ответил на ее пост продюсер Иосиф Пригожин.

Михаилу Хлебородову было 56 лет, причины его смерти пока не разглашаются. Первым печальную новость в медиа опубликовал коллега покойного Григорий Константинопольский. В 90-х и нулевых режиссер поработал с такими артистами, как Дмитрий Маликов, Валерия, Слава, Алена Свиридова, Лайма Вайкуле, Игорь Саруханов и многие другие.

Хлебородов снял несколько клипов для группы «Мумий Тролль» («Утекай», «Дельфины», «Кот кота»), сотрудничал также с коллективами «Моральный кодекс», «Белый орел», «Мальчишник», «Кар-мэн», «Маши и медведи». Его авторству принадлежат видео на песни Свиридовой «Розовый фламинго» и «Никто никогда». Режиссер работал над дилогией «Параграф 78», картинами «Курьер из „Рая“», сериалами «Временно недоступен» и «Волшебник».

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