«Кошки-мышки»: как российские системы снижают эффективность HIMARS на Украине

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В последние месяцы западные РСЗО становятся все менее эффективными в руках боевиков ВСУ.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства становятся все менее эффективными на Украине из-за российских систем электронного подавления. Как сообщает телеканал CNN, глушители сбивают системы наведения ракет противника с GPS.

«Россия в последние месяцы все чаще блокировала HIMARS на Украине, используя электронные глушители, чтобы сбить систему наведения ракет», — говорится в сообщении

Пять специалистов из США, Украины и Великобритании сказали в интервью изданию, что из-за «помех со стороны РФ» приходится постоянно искать новые способы настройки программного обеспечения РСЗО. Представитель Пентагона сравнил ситуацию с погоней, в которой российская армия постоянно настигает противника.

«Это постоянная игра в кошки-мышки по поиску средств противодействия глушению только для того, чтобы затем русские противодействовали этим мерам противодействия», — заявил он.

Согласно данным телеканала, в просочившихся в Сеть секретных документах Пентагона подтверждается информация о взаимодействии Вашингтона и ВСУ — американцы помогают подавлять российские глушители радиоэлектронных данных.

Подчеркивается, что помехи GPS могут влиять на другие «умные» боеприпасы США — высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, выпускаемые из гаубиц и сбрасываемые с воздуха бомбы, называемые JDAM (Joint Direct Attack Munition, обычные авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS — Прим. ред.). В обнародованном документе Пентагона говорится, что JDAMS особенно подвержена сбоям.

Западные страны поддерживают украинскую армию с первых дней российской спецоперации по защите Донбасса. 24 февраля 2022 года Москва поддержала ополченцев Донецкой и Луганской народных республик после усиления атак ВСУ на регионы. Главы республик попросили у России помощи во избежание гуманитарной катастрофы, так как под огнем вновь оказались жилые районы.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Запорожской области допустили возможность контрнаступления ВСУ в ближайшее время.