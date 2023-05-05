Задержан четвертый подозреваемый в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

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Трое других фигурантов уголовного дела накануне были арестованы на два месяца по решению суда.

Задержан четвертый подозреваемый в избиении защитника баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщила пресс-служба столичного подразделения Следственного комитета (СК) РФ в своем Telegram-канале. Отмечается, что в ближайшее время мужчину доставят отдел для проведения следственных действий.

Ночью 2 мая спортсмен был госпитализирован с серьезными травмами. Нападение произошло на Большой Никитской улице. По словам жены баскетболиста Анастасии Зиадитдиновой, все началось со словесной перепалки с парнями, отмечавшими день рождения в ресторане на Никитском бульваре. Конфликт продолжился оскорблениями в адрес Шведа и его избиением.

Вскоре были задержаны трое подозреваемых, по факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Фигурантам было предъявлено обвинение, позже Пресненская межрайонная прокуратура Москвы потребовала меры пресечения в виде ареста на два месяца, суд удовлетворил ходатайство. Под стражей молодые люди пробудут до 2 июля 2023 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии госпитализированного Алексея Шведа.