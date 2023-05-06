Ми-28 и Су-25 громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Минобороны показало, как Ми-28 и Су-25 наносят удары по позициям ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Российские бойцы продолжают выполнять задачи спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28. Экипажи выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры украинских боевиков, а также сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

В результате очередного вылета на задние были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ.

А на следующих кадрах уже боевая работа штурмовиков Су-25. Экипажи нанесли ракетные авиационные удары по противнику с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.