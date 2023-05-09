Авербух и Арзамасова в День Победы выступят перед жителями Нижнего Новгорода

Фото, видео: Белкин Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Красной линией вечернего концерта в постановке прославленного фигуриста стала история о трех местных мальчишках, которые ушли на фронт.

Илья Авербух придерживается семейных традиций в честь 9 мая. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на подготовке ледникового шоу, посвященного 78-й годовщине Великой Победы.

По словам Авербуха, когда был жив его дедушка, они вместе посещали могилу неизвестного солдата в Александровском саду.

«К сожалению, традиция эта отошла с его уходом», — делится фигурист.

Тем не менее, Илья Авербух создал новый семейный обычай. В последние годы фигурист вместе со своими родными ездил в Тверскую область посетить Ржевский мемориал Советскому Солдату.

«Я считаю, что это грандиозный памятник, правильный, абсолютно выдержанный», — поделился своим мнением режиссер ледниковых шоу.

В этом году День Победы Илья Авербух проведет в Нижнем Новгороде, где выступит в роли режиссера театральной постановки на главной площади. В город на Волге фигурист поедет вместе со своей супругой Елизаветой Арзамасовой и страшим сыном Мартином.

«Это будет вечерний концерт. В начале будет выступать хор Турецкого, а потом будут звучать песни военных лет. <…> Мы расскажем историю о трех пацанах, трех нижегородцах. И Лиза — девушка одного из них. Такая сюжетная линия. Все ушли на фронт, кто-то не вернулся», — рассказал Авербух.

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян назвали День Победы самым важным праздником.