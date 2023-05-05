Режиссер дилогии «Параграф 78» Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Причины смерти деятеля культуры пока не сообщаются.

Режиссер Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни. Причины смерти пока не сообщаются. Об этом написал его коллега Григорий Константинопольский в социальных сетях.

В 2000-х два года подряд создавал к новому году музыкальные шоу на Первом канале. Для группы «Мумий Тролль» снял несколько клипов, в том числе «Утекай» и «Дельфины», также снял клип на песню «Розовый фламинго» и многих других.

Он также был режиссером дилогии «Параграф 78», картины «Курьер из „Рая“», сериалов «Временно недоступен» и «Волшебник».