«Брак недолговечен»: парапсихолог предсказала развод Брутян и Прилучного

Фото: Instagram* / bugevuge

Парапсихолог Скрицкая считает, что актриса не будет мириться с «выкрутасами Павла».

Актриса Зепюр Брутян родила своему мужу Павлу Прилучному сына. Кадры из палаты она опубликовала в своем блоге спустя несколько дней. На видео звезда «Мажора» выглядит счастливым до невозможности, но, кажется, что он еще не до конца понимает, во что попал.

Парапсихолог Оксана Скрицкая в беседе с изданием dni.ru рассказала, какое будущее ждет Прилучного и Брутян. По словам эксперта, скоро в их отношениях уйдет романтика. Ведь по сути, у них все развивалось настолько стремительно, что из цветочно-конфетного периода они отправились прямиков в роддом.

Парапсихолог сделала разбор, начиная с характеров пары. Павел творческий, общительный. Он хитер и азартен. Прилучный ориентирован на удовольствия мирского плана — свобода, алкоголь, женщины. В большей степени его волнует творческая самореализация. Несмотря на то, что Зепюр кажется ранимой — у нее очень взрывной характер.

«Она утончена, но внутри воин и не будет мириться с выкрутасами Павла. Зепюр артистична, духовна, с высоким интеллектом. И тверда в своих намерениях», — говорит Скрицкая.

Совместимость их брака хорошая. В нем есть: страсть, забота, общие интересы и творчество. В ближайшее время Брутян будет ориентирована на заботу о семье. У Павла же наоборот. Для него важнее всего — самореализация в работе. Он приземлен и подвержен некоторым страстям, считает парапсихолог.

Оксана Скрицкая отмечает, что в паре пребывает эйфория, но скоро она улетучится и наступит рутина. Союз Прилучного и Зепюр может быть успешным, если двое будут работать над отношениями.

«Но брак, к сожалению, недолговечен и продлится до шести или семи лет. И это не последний брак в жизни Павла и Зепюр», — заключила эксперт.

Таким образом парапсихолог объявила о возможном разводе только что родившей актрисы и развденного Прилучного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прилучный и Брутян рассекретили имя новорожденного сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ