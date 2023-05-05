«Диалог через музыку лечит душу»: певица Юта посетит 30 городов РФ с благотворительным туром

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Концерты посетят ветераны, курсанты военных училищ, медики и волонтеры.

Певица Юта анонсировала старт благотворительного тура «За жизнь» в преддверии Дня Победы. Знаменитость выступит перед публикой с уже известными хитами и душевными песнями, написанными в период специальной военной операции. Также в рамках тура будут представлены новые песни, которые еще никто не слышал. А в начале лета певица выпустит альбом «Струна».

В ходе гастролей вокалистка посетит 30 городов России. Все концерты Юты будут благотворительными. На них побывают военнослужащие, ветераны и члены их семей, курсанты военных училищ, медики и волонтеры.

Сама знаменитость отмечала, что ее выступления часто проходят в формате творческой встречи. Юта не только радует слушателей своим пением, но и позволяет им самим окунуться в увлекательный процесс.

«Нам есть о чем поговорить. Диалог через музыку лечит душу. Это именно то, что сегодня нужно всем. И тем, кто защищает интересы нашей Родины на ее рубежах, и тем, кто ждет их в тылу. Мы должны поддерживать друг друга. Любовь — великая сила», — объяснила артистка.

Тур «За жизнь» начнется в День Победы. В Ставрополе вокалистка споет на Крепостной горе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Юта вместе с военным ансамблем выпустила клип об СВО.

После майских праздников на сайте 5-tv.ru выйдет большое интервью с Ютой о творчестве, семье, спецоперации и Родине.

В нем автор и ведущая спецпроектов 5-tv.ru Светлана Шевченко посетит военнослужащих в госпитале Вишневского вместе со звездой. Также там будут показаны эксклюзивные кадры с репетиций фестиваля «Дорога на Ялту».