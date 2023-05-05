ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 в мировом здравоохранении
Глава ВОЗ объявил об отмене статуса пандемии COVID-19
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia
Принять такое решение призывал комитет экспертов по чрезвычайным ситуациям.
Статус пандемии COVID-19 отменен в мировом здравоохранении. Об этом объявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
По его словам, принять такое решение советовал комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.
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