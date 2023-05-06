Дань памяти: частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставят на передовую

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Также сотни зажженных ламп передадут в российские регионы и другие страны.

Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве отправился в дальний путь. Накануне стартовала акция Общероссийского народного фронта «Огонь памяти». Старт ей дали в Александровском саду также военные, артисты, журналисты и телеведущие.

С 6 по 9 мая сотни зажженных ламп передадут в 24 региона России и 13 стран. Зажгут огонь и на передовой, его специально доставят военнослужащим. В общей сложности в этом году «Огню памяти» по земле и по воздуху предстоит преодолеть почти 76 тысяч километров.