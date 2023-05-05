Без ограждений и страховки: на руферов из Петербурга возбудили уголовное дело

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Правоохранители сделали еще один шаг для борьбы с опасным туристическим аттракционом.

В Санкт-Петербурге впервые возбудили уголовное дело в отношении организаторов экскурсий по крышам. Речь идет о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В течение недели полицейские устраивали рейды в историческом центре города. Объявления находили в интернете, а каждая из экскурсий представляла риск для жизни: скользкие крыши, никаких ограждений и страховки.

В отношении гидов-руферов также составлены около двух десятков административных протоколов о предпринимательской деятельности без госрегистрации или специального разрешения.

По данным МВД, средняя стоимость прогулки по крыше в Петербурге составляет от 500 до 1000 рублей. При этом в целях конспирации оплата, как правило, производится через онлайн-банк на счет экскурсовода. Среди хлебных мест — крыши в районе Невского и Лиговского проспектов, а также улиц Рубинштейна и Пушкинской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители центральных улиц Санкт-Петербурга скупают амбарные замки для защиты чердаков и крыш домов от туристов.