«Панкер» осудил обнаженную вакханалию у могилы Горшка: «Не в культуре панка»
Друг Горшка Гудков: снявшейся в трусах на могиле девушке помогут общественные работы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru
Вероятно, общественные работы смогут вразумить участницу скандальной съемки.
Инцидент с эротической фотосессией на могиле лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева вызвал шквал негатива у поклонников музыкального состава. Друг Горшка и продюсер сериала «Король и Шут» Игорь Гудков, известный под псевдонимом «Панкер» тоже недоволен случившимся. Он уверен, что виновницу неуместной вакханалии следует наказать.
«Считаю, что эта девушка, если не вандал, она дура просто», — заявил «Панкер» в беседе с 5-tv.ru.
Он уверен, что странная фанатка не сама выбрала могилу Горшка для съемки. Скорее всего, кто-то привел ее туда. При этом Гудкову показалось странным, что никто из поклонников не обратил внимание на происходящее. В этом месте собирается много фанатов, причем не только Горшка, но и Виктора Цоя, который тоже похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.
«Эта девушка… Это просто современный мир такой. <…> Она в татуировках, даже не в культуре панка. То, что она в андеграундной какой-то истории — это точно. Вся в татуировках, в розовом, накрашена», — заявил продюсер.
Несмотря на негативное отношение к эпатажной женщине, «Панкер» не согласен с тем, что виновницу следует посадить в тюрьму. По мнению мужчины, такому человеку правильно присудить 15 дней общественных работ. Если бы вульгарная поклонница Горшка убралась на улицах города, то определенные вещи в ее голове наверняка бы отложились, считает Гудков.
«Конечно, у меня отношение совершенно негативное. Памятник Горшку делался с любовью и туда приходят люди, поклонники. И мы там бываем. Если бы я это увидел, я бы это прекратил бы сразу. Это совершенно точно», — сказал Панкер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как выглядит могила Горшка после обнаженной фотосессии фанатки.