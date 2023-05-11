Кухня изнутри: как Илья Авербух готовит свои грандиозные шоу

Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

В Москве 4 мая состоялась премьера ледового шоу «Чемпионы. Любимые песни о главном», где каждое выступление было созвучно времени Великой Отечественной Войны.

Илья Авербух представил свое новое шоу «Чемпионы. Любимые песни о главном» в московском дворце спорта «Мегаспорт» 4 мая 2023 года. В представлении, посвященном 78-й годовщине Великой Победы, были задействованы выдающиеся фигуристы: Мария Петрова и Алексей Тихонов, Евгения Медведева и Александр Энберт, Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол и другие спортсмены, которые выступали под живое исполнение Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Корреспонденту 5-tv.ru удалось побывать на репетициях ледового шоу и узнать, как фигуристы готовили свои номера.

«Я очень надеюсь, что эта первая ласточка даст нам возможность заложить такую традицию шоу накануне 9 мая. Потому что 9 мая — это, безусловно, основополагающий праздник в нашей стране. Это, безусловно, праздник, который мы должны и эту дату хранить и передавать нашим детям. Потому что время уходит, все немножко стирается, а говорить мы об этом должны», — поделился своим мнением Илья Авербух.

Двухкратная серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева и серебряный призер Александр Энберт исполнили свой проникновенный номер под лирическую композицию «Лебединая верность». Женя Медведева, которая привыкла выступать в одиночном катании, ради шоу встала в пару и разучила для себя более чем за неделю новый элемент «Тодес» (парнерша описывает спираль вокруг партнера — Прим. ред.).

«Уникальный номер лично для нас, потому что мы впервые катаемся вместе не в рамках спектакля, а именно в рамках шоу. То есть у нас отдельно поставленный новый номер специально под этот тур. Мне как парнице интересно выйти и откатать целиком номер: не отдельные какие-то кусочки с перебивками, а именно отдельный спортивный номер», — поделилась Женя Медведева в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

«Это небольшой спектакль на льду. Это вопрос подготовки. Естественно ты на разные номера настраиваешься по-разному. Военная тематика диктует определенный настрой. <…> Это, конечно, вопрос только во внутреннем состоянии. <…> Конечно, этот праздник нужно помнить, нужно рассказывать, нужно это проживать и нужно, чтобы это проживали зрители», — отметил Александр Энберт.

Многократные призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин после годичного перерыва впервые вернулись на лед в шоу Ильи Авербуха. Причиной столь затяжной приостановки совместных выступлений стала беременность Степановой.

«Хочется сказать, что мы очень соскучились по этому делу. Мы договорились, что выйдем и будем спокойно кататься, восстанавливаться, чтобы никуда не торопиться. Но так не получается! Мы так заряжены, столько эмоций, что ты выходишь и работаешь-работаешь-работаешь!» — рассказал Иван Букин.

Семейная пара и чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов исполнили номер вместе со своей 13-летней дочерью Полиной под лирическую песню «Темная ночь».

«У нас такая семейная история, потому что в это время очень много было семей, которые расставались, встречались. <…> Мать с дочерью ждут отца с войны, насколько это все трепетно, душевно, насколько это переживаемо. В этом номере мы пытались своей дочери это объяснить, показать и соединить», — отметила Мария Петрова.

«Несмотря на слова „Темная ночь“, удивительно светлая песня невероятной души, невероятной силы, силы духа, сердечной силы, силы любви», — сказал Алексей Тихонов.

Юный фигурист Миша Тихонов из Донецка принял участие в шоу Ильи Авербуха. В 2014 году семье мальчика пришлось бежать из города. По словам режиссера ледового шоу, впервые он увидел Мишу Тихонова на съемках проекта «Ледниковый период. Дети».

«Хороший мальчик, трогательный немного, мне показалось, зажатый. И в общем, он не прошел по кастингу. Даже можно сказать я был одним из инициаторов, который сказал: „В следующий раз“. После того как закончилась съемка передачи, его мама подошла ко мне, поблагодарив за то, что он принял участие даже в кастинге. Рассказав о судьбе Миши, попросила порекомендовать кого-то из тренеров, потому что они хотели бы продолжить заниматься фигурным катанием», — рассказал Илья Авербух.

Миша стал тренироваться под руководством наставника, которого порекомендовал Авербух. И на время связь с юным фигуристом была потеряна. Около года назад режиссер узнал, что Миша Тихонов занимается у тренера Светланы Соколовской. Илья Авербух решил пригласить мальчика поучаствовать в своем ледовом шоу, чтобы, как он сам иронизирует, отдать должок Мише за прошлый отказ. Более того, судьба мальчика, по мнению Авербуха, созвучна с тематикой, заявленной на мероприятии.

«Но в первую очередь, конечно, как действительно очень талантливый с большим будущим фигурист», — отметил Авербух.

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