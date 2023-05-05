Власти ЮАР разрешили посадку подпавшему под санкции США российскому самолету

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Американская пресса считает, что это может привести к ухудшению отношений между Африкой и Америкой.

Власти Южно-Африканской республики (ЮАР) разрешили российскому грузовому самолету, подпавшему под санкции США, посадку. Об этом сообщает издание The New York Times.

Уточняется, что борт может сесть на базе Вооруженных сил недалеко от Претории.

«Такой шаг может обострить напряжение между ЮАР и США», — считают журналисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отношения России и США будут продолжаться в любом случае, несмотря на их возможную причастность к атаке дронов на Кремль. Так счтает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.