Военный эксперт объяснил сложность попыток отодвинуть линию фронта от Донецка

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Российские силы продолжают освобождать территории ДНР и оттеснять противника.

Под Донецком находится много небольших населенных пунктов, в которых плотно засели украинские боевики. Например, Первомайский, Невельское и Красногоровка являются сложными укрепрайонами ВСУ. И их необходимо освободить, чтобы отодвинуть украинскую армию. Такое мнение высказал в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.

«Практически любой населенный пункт под Донецком является довольно крупным укрепрайоном. Это мы можем сказать и про Авдеевку. ‹...› Я уже не говорю про рядом стоящую с Марьинкой на восток Красногоровку, которую брать придется еще сложнее, потому что центром обороны всего этого города является кирпичный завод, еще в 2015 году превращенный в натуральную крепость. ‹...› При захвате Марьинки как такового облегчения не будет, это будет всего лишь плацдарм для последующего расширения прорыва на фронте», — объяснил Матюшин.

Российские бойцы смогут выбрать одно из нескольких направлений для наступления после освобождения Марьинки, считает эксперт. Например, повернуть на Красногоровку. Это, по словам Матюшина, даст возможность нашим частям соединиться с теми, которые штурмуют маленькие населенные пункты под Авдеевкой. Еще один из вариантов — пойти на юго-запад, навстречу тем войскам, которые штурмуют сейчас Угледар, либо на северо-запад, чтобы перерезать линию сообщения, логистический хаб в Курахово.

«Это первый шаг, чтобы продвинуться и уничтожить такой крепкий узел. Не только обороны, но и логистический хаб, через который снабжается практически вся группировка противника, находящаяся на донецком направлении», — добавил Александр.

24 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Главы регионов обратились за помощью к России. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому наша страна решила оказать военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потери ВСУ на донецком направлении составили более 385 боевиков за сутки.