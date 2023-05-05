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В подготовке теракта участвовал гражданин Финляндии.

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС, задержаны два украинских диверсанта, сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате проведенных мероприятий на этапе подготовки пресечен террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Также известно, что теракт в запорожской области готовился при участии посредника в Финляндии, с недавних пор входящей в НАТО.

Несколько дней назад ФСБ задержала участников группировки украинских диверсантов, готовивших теракты и покушения в Крыму. 5-tv.ru рассказывал, как ФСБ разоблачила скрытую ДРГ.