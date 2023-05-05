В Кремле оценили возможность нормализации отношений России и Америки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Контакты между двумя государствами нужны для обеспечения интересов российской стороны.

Отношения России и США будут продолжаться в любом случае, несмотря на их возможную причастность к атаке дронов на Кремль. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Один из работников СМИ спросил у него, возможны ли сейчас хоть какие-то контакты между Москвой и Вашингтоном.

«Безусловно возможны. Любые контакты возможны и для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться в случае необходимости», — ответил Песков.

После нападения беспилотников на Кремль в мире начали появляться оценки происшествия. Госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал, что заявления российской стороны необходимо делить на два, а в Киеве и вовсе выстроили теорию о работе «пятой колонны» в России.

В ночь на 3 мая боевики киевского режима попытались атаковать Кремль. Дроны оперативно вывели из строя, а произошедшее сразу же расценили как спланированный теракт и покушение на президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Кремль объявил возможные ответы на атаку беспилотников.