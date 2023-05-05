В Кремле прокомментировали вывод подразделения ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Песков: мы видели заявление Пригожина по выводу ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Все свои позиции подразделение передает Минобороны России.

В Кремле видели заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о выводе его подразделения из Артемовска. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, разумеется, мы видели его в СМИ. Но я не могу его комментировать, потому что это касается хода СВО», — сказал Песков.

До этого Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» передают позиции подразделениям министерства обороны РФ.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Пригожин сообщил о фактическом начале контрнаступления ВСУ.