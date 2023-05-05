Атаку БПЛА на Кремль могут обсудить на Совбезе с Путиным 5 мая

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Вероятность того, что данная тема будет затронута оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тему атаки беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Кремле могут затронуть на Совбезе в пятницу, 5 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если будут (публичные заявления. — Прим. ред.), мы обязательно покажем. Но то, что будет обсуждаться, опять же можно с большой долей уверенности предположить», — заявил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на атаку дронов на Кремль конкретными действиями. По его словам, не стоит рассуждать на тему, была ли атака беспилотников casus belli или поводом к новой войне.

В ночь на 3 мая боевики киевского режима попытались атаковать Кремль. Дроны оперативно вывели из строя, а произошедшее сразу же расценили как спланированный теракт и покушение на президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва ответит Киеву на атаку беспилотников на Кремль в соответствии с теми оценками угрозы, которая была создана для российского руководства.