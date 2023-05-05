«Не могу представить»: Орбан назвал сказочной ситуацию, при которой РФ победят

Премьер Венгрии Орбан: в конфликте на Украине не может быть победителей

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Премьер Венгрии отметил, что победить ядерную державу невозможно.

Позиция Венгрии по вопросу ситуации на Украине сохраняется: в том конфликте не может быть победителей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на радиостанции Kossuth.

При этом он отметил, что обязательно будут проигравшие.

«У России гораздо больше людей, более многочисленная армия, и у нее есть ядерное оружие. Не могу себе представить, что кто-то может победить ядерную державу», — заявил Орбан, отметив, что западные страны не перестают поставлять свое оружие, определяя, насколько далеко можно зайти.

Между тем политик оценил и возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если это произойдет, то тогда мы увидим, каков реальный баланс сил между противоборствующими сторонами. Ситуация станет более ясной, и будет больше возможностей для дипломатических действий во имя мира», — высказался премьер Венгрии.

В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доброволец из США с позывным «Бабай» проехал 14 тысяч километров для того, чтобы поддержать российскую армию и принять участие в специальной военной операции.