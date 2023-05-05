Напавшим в центре Москвы на баскетболиста Шведа предъявлено обвинение

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Что теперь будет со злоумышленниками?

Нескольким фигурантам уголовного дела по избиению баскетболиста команды ЦСКА Алексея Шведа было предъявлено обвинение. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ („Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам“)», — говорится в сообщении.

До этого прокуратура изъяла уголовное дело о причинении телесных повреждений Шведу, поскольку один из фигурантов несовершеннолетний, а преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких.

Ночью 2 мая стало известно, что Алексей Швед был госпитализирован в одну из московских клиник с серьезными травмами после нападения на него на Большой Никитской улице. Источник 5-tv.ru сообщил, что нападавшими были три молодых человека в возрасте от 17 до 20 лет. Один из парней отмечал свой день рождения в ресторане на Никитском Бульваре, где и произошла встреча с баскетболистом.

Жена избитого спортсмена Анастасия Зиадитдинова рассказала, что драка возникла после словесной перепалки, в ходе которой в адрес него сыпались оскорбления.

К слову, злоумышленники были задержаны в кратчайшие сроки. Трое мужчин на момент задержания находились в машине, которая стояла рядом с одним из торговых центров на Пятницком шоссе в столице.

Ранее 5-tv.ru показал видео с задержанными по делу о нападении на баскетболиста Шведа.