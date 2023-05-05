«Без них я бы не смогла»: Ольга Орлова заговорила об усталости от материнства

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

У артистки есть много помощников, которые берут на себя часть ее обязанностей, чтобы она могла заниматься своими делами.

Певица и телеведущая Ольга Орлова в феврале стала мамой во второй раз. С воспитанием и уходом за детьми ей помогает няня, но звезда признается, что и при таком раскладе иногда чувствует усталость.

В своем блоге знаменитость, отвечая на вопросы поклонников, рассказала, что в последнее время у нее часто случается упадок сил. Но все это никак не связано с материнством. Не уставать от тягот воспитания детей ей помогают помощницы.

«Без них я бы не смогла работать, заниматься стройкой, лечить животных…», — отмечает экс-солистка «Блестящих».

При выборе помощницы звезда обращала внимание не только на профессионализм, но и на человеческие качества. Ольге хотелось, чтобы рядом с чадом был добрый и спокойный человек.

«Для меня важно, чтобы рядом со мной были люди с высокой степенью эмпатии, и я хочу, чтобы в этом росли мои дети», — добавила певица.

Однако такую новость далеко не все восприняли спокойно. Пользователи Сети осуждают звезду за то, что она доверила заботу и уход незнакомому человеку.

В марте певица отказалась от грудного вскармливания. Она поделилась, что ее аллергия на пыльцу, а также таблетки, которые она принимает, могут плохо сказаться на здоровье дочери.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Орлова рассказала о восстановлении фигуры после родов.