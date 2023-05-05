Тэйлор Свифт закрутила новый роман: «Они безумно влюблены»

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Знаменитость больше не хочет скрываться от публики с новым возлюбленным.

Американская певица Тейлор Свифт сразу после расставания с актером Джо Элвином влюбилась снова. Об этом сообщает газета The Sun.

По словам источника, 33-летнюю звезду снова потянуло на музыкантов — теперь она вместе с фронтменом инди рок-группы The 1975 Мэтти Хили. Уже на днях парочка готова выступить с официальным заявлением — певица больше не намерена скрывать свои отношения от прессы.

«Она и Мэтти безумно влюблены. Это только начало, но оно кажется правильным», — пишет издание.

Оказывается, влюбленные были вместе какое-то время еще десять лет назад, но тогда что-то пошло не так и их союз распался.

«Тейлор просто хочет жить своей жизнью и быть счастливой», — заключил источник газеты.

С актером Джо Элвином Свифт рассталась весной этого года. Вместе они были шесть лет. Почему некогда влюбленные расстались — хранится в секрете. Возможно, всему виной новый бойфренд Свифт?

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