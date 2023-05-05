Китай заявил о готовности урегулировать кризис на Украине вместе с РФ
Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности вместе с РФ урегулировать кризис на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry
Пекин будет содействовать продвижению мирных переговоров.
Китай намерен поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы внести реальный вклад в урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым глава МИД КНР Цинь Ган.
«Мы готовы путем контактов и координации с Россией внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», — заявил Ган.
Лавров, в свою очередь, отметил большое значение такой позиции Китая и выразил согласие с принципиальной позицией Пекина, а также готовность поддерживать тесные контакты.
Пекин и Москва договорились укреплять координацию на важных многосторонних площадках международного взаимодействия. Например, на Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, «Большой двадцатке» и ООН.
В заключении, Лавров и Ган условились противостоять всем формам гегемонии, отстаивать равноправие и справедливость в мире.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему в КНР никогда не поддержат позицию Киева по Крыму.