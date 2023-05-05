Американец проехал через весь мир, чтобы участвовать в спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Antti Aimo-Koivisto

Мужчина признался, многие его соотечественники не поддерживают внешнюю политику Америки.

Доброволец из США с позывным «Бабай» проехал 14 тысяч километров для того, чтобы поддержать российскую армию и принять участие в специальной военной операции в качестве добровольца. Он вступил в ряды бригады «Пятнашка», пишет URA.RU.

Американец летел с пересадкой из США во Франкфурт-на-Майне, оттуда в одну из стран из Азии, а потом уже попал в Россию и на Донбасс.

«Приехал сюда бороться со злом, с нацизмом», — отмечает доброволец.

Мужчина признался, что в Америке идет сильная антироссийская пропаганда, а за участие в спецоперации на стороне РФ ему грозит пожизненное заключение.

«Они показывают происходящее на территории Украины и не показывают обстрелы Донецка», — добавил американец.

Он также рассказал, что многие его соотечественники не поддерживают нынешнюю внешнюю политику, проводимую властями США. Жителей не устраивает, что их налоги идут на закупку оружия для ВСУ. Однако в отличие от «Бабая» многие из них не хотят афишировать, что поддерживают Россию.

В феврале 2022 года, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что добровольцы из Турции присоединятся к спецоперации.