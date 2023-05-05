У Дмитрия Колдуна взломали музыкальный аккаунт, разместив матерную песню: «Я офигел»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Юристы певца уже разбираются в произошедшем.

Певец Дмитрий Колдун был в шоке, увидев неприятный «сюрприз» на крупнейшей музыкальной платформе. В профиле знаменитости вдруг появился новый трек с содержанием нецензурной брани. Подписана композиция именем артиста. Обнаружилась нестыковка певцом во время утреннего мониторинга статистики продвижения своего нового релиза на платформе. Тогда Колдун осознал — уже день пользователем предлагается якобы его трек под названием «Грохот».

В интервью «МК» певец подчеркнул, что даже косвенного отношения к матерной песенке не имеет. Он не записывал ее в шутку, не участвовал в записи. То же и с командой исполнителя — все удивлен, мягко говоря.

«Сказать, что я офигел — ничего не сказать. Сначала подумал, что это у меня какой-то глюк, попросил жену зайти с ее аккаунта, проверили через друзей и менеджмент в разных странах. Везде эта похабщина стоит как мой новый трек. Это вопиющая какая-то история, не знаю — ошибка это или взлом», — сказал Колдун.

Юристы певца уже разбираются в произошедшем и не исключают вероятности судебного разбирательства по статье152 ГКРФ «О защите чести, достоинства и деловой репутации».

Ранее, писал 5-tv.ru, Колдун рассказал, когда планирует начать корректировать внешность с помощью пластических хирургов.