По чуть-чуть: в России придумали новый способ борьбы с алкоголизмом

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В ближайшее время соответсвующий законопроект будет внесен в Госдуму.

В России придумали новый способ борьбы с алкоголизмом. Продажу спиртного в кафе и барах, расположенных на первых этажах многоквартирных домов хотят ограничить. Как пишут «Известия», новый законопроект правительство Архангельской области внесет в Госдуму в ближайшее время.

Сначала установят минимальную площадь таких заведений — она должна быть не менее 50 квадратных метров. В дальнейшем, в так называемых «наливайках», хотят запретить торговлю спиртным с 22:00 до 09:00 часов. Сейчас в таких точках алкоголь продают круглосуточно. А это зачастую влечет печальные последствия. Кроме того, бары в домах сильно влияют на тишину и покой жильцов в ночное время.

Новая мера должна обеспечить общественный порядок и помочь борьбе с алкоголизмом, говорят эксперты.