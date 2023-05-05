Бывший следователь рассказал, как был пойман подмосковный «отравитель из электричек»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Из-за его жажды наживы преступника жизни лишились 37 человек.

Алексей Выговский, известный как «подмосковный отравитель» или «отравитель из электричек», может быть причастен к гибели 37 человек. Найти серийного убийцу получилось благодаря банкомату. Он уже был осужден на 22 года колонии строгого режима, когда выяснилось, что список преступлений гораздо больше раннее известных. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал Денис Жаренов, бывший следователь, работавший над делом Выговского.

По словам экс-сотрудника правоохранительных органов, на свободе Выговский мог бы оставаться еще долго. Работал он в одиночку, лишь изредка приглашая двух подельников. Познакомились они, скорее всего, в районе вокзала, после чего обнаружили общие интересы и стали вместе жить, и промышлять кражами. Прервала успешную карьеру жестокого вора его же неосмотрительность и жадность.

«У одного из потерпевших он похитил бумажник, там находилась банковская карта. Жертва оставила пин-код от этой карты, записанный на бумажке. И, собственно говоря, Выговский воспользовался этим и снял денежные средства с карты в одном из банкоматов. Так его зафиксировала видеокамера банкомата, после этого фотография уже появилась у правоохранительных органов. По ней Выговский впоследствии был найден», — вспомнил Жаренов.

Несмотря на огромное количество смертей среди жертв бывший следователь не считает, что преступник был серийным убийцей и маньяком одновременно. Он не задавался целью лишить жизни, а хотел только нажиться их ценностями. По данным следствия, Выговский «ходил на дела» с октября 2007 по январь 2009 года. Работал на подмосковных железнодорожных станциях.

Больше всего любил отравитель курское и казанское направления. Он подсаживался к жертве, выследив ее предварительно, выбирал тех, кто уже выпил в дороге и потерял бдительность. Пока продолжалось «застолье», Выговский подмешивал в алкоголь психотропные препараты и ждал, пока подействует, а потом обчищал карманы. В 2011 году его обвинили в 28 разбойных нападениях, в результате которых погибли 15 человек. Сейчас же стало известно о еще 22-х жертвах. Преступник сознался.

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