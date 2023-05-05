Прощупывают почву: бои под Кременной перешли в новую фазу
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Корреспондент «Известий» рассказал о ситуации под Кременной
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru
Российские бойцы отступать не намерены — они раз за разом отбивают атаки противника.
Бои под Кременной перешли в новую фазу — ВСУ все чаще пробуют наступать небольшими группами, прощупывая оборону. Все это похоже на разведку боем, правда, результат всегда одинаковый.
Российские подразделения на месте и никуда не уходят, раз за разом отбивая атаки. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел, что помогает парням держаться. Все подробности — в его репортаже.
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