Дело рук Киева? Каховская ГЭС оказалась под угрозой разрушения

Фото, видео: Борис Дворный / ТАСС; 5-tv.ru

Уровень воды на водохранилище поднялся на целых 17 метров.

Запорожской АЭС угрожает реальная опасность затопления. Как сообщили в Росэнергоатоме, уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до 17 метров и достиг критической отметки.

Вероятно, украинские власти пытаются переполнить водохранилище за счет сброса воды через Днепрогэс — открыты шлюзы в Днепропетровске и Запорожье. Сейчас высок риск прорыва Каховской дамбы. В этом случае затопит насосные установки станции и десятки окрестных населенных пунктов.