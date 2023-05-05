🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в последний день рабочей недели дела могут пойти не по плану, поэтому стоит быть готовыми к неожиданным ситуациям.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 мая, энергетически сильный день. В этот период следует быть более осторожными. Текущие сутки будут не самыми удачными для решения важных рабочих вопросов. Поэтому лучше всего отдать предпочтение выполнению рутинных дел.

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♈ Овны

Найдите минутку, чтобы заглянуть внутрь себя. Тщательно взвесьте все «за» и «против». Оцените данную ситуацию с каждой стороны, прежде чем принимать решение. Это поможет вам делать то, что правильно для вас. Проблемы с общением, вероятно, вновь всплывут на поверхность. Есть определенные разговоры, которых нельзя избежать в это время. Овны, вы обязаны ради собственных интересов говорить правду.

Космический совет: не бойтесь говорить правду.

♉ Тельцы

Это время новых идей и вдохновения, Тельцы. Это время для представления миру идей, которые могут вдохновить на перемены. Позвольте себе повеселиться за чертежной доской будущих планов, сбрасывая с себя бремя наложенных на себя ограничений.

Космический совет: черпайте новые идеи и вдохновение.

♊ Близнецы

Радость и смех — эти чувства вы будете испытывать сегодня на протяжении всего дня. Более того, некоторые из вас могут отмечать знаменательное событие, например, помолвку, годовщину или рождение ребенка. Звезды советуют Близнецам как можно больше отдыхать в этот день.

Космический совет: Вселенная дает вам множество причин выпить сегодня шампанского.

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♋ Раки

Остерегайтесь сегодня пытаться исправить жизнь окружающих ценой собственного благополучия. В это время вы также можете сомневаться в себе. Знаки, которые вы получаете от Вселенной, предназначены для того, чтобы продвигать вас дальше по пути. Доверьтесь своей интуиции, Раки.

Космический совет: доверяйте своей внутренней мудрости сейчас и всегда.

♌ Львы

Вы создаете свою судьбу прямо сейчас и в этот момент, Львы. Итак, верните себе силу, которая всегда была вашей, позволяя себе верить в невозможное. Да, и еще одна вещь! Смиритесь с тем фактом, что вы всегда будете слишком сильными для некоторых людей.

Космический совет: пришло время добиваться того, что раньше казалось невозможным.

♍ Девы

Пришло время перейти на следующий уровень, Девы. Пришло время предпринять вдохновенные действия и сосредоточиться на многих деталях, необходимых для успеха. Что вам нужно иметь в виду, когда вы продвигаетесь вперед, так это то, что нет правильного и неправильного пути. Лучше всего следовать своему внутреннему компасу. На этой неделе вас также призывают вас позаботиться о себе.

Космический совет: пришло время перейти на следующий уровень.

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♎ Весы

Сегодня Вселенная побуждает вас замедлиться и заглянуть внутрь себя. Саморефлексия будет основной темой для вас в ближайшие дни, Весы. В это время также настоятельно рекомендуется записывать свои мысли. Обратите свой взор внутрь себя и задайтесь вопросом «Как я могу освободить место для большей радости в своей повседневной жизни?»

Космический совет: пора заглянуть внутрь себя.

♏ Скорпионы

Вы отдали свое сердце тем, кто всегда был одной ногой за дверью. Остерегайтесь своей склонности делать шаг назад. Остерегайтесь своей склонности погружаться в те раздумья, которые ни в малейшей степени не служат вам. Научитесь проводить границы всякий раз, когда это необходимо, Скорпионы.

Космический совет: нужно жить настоящим, а не думать о прошлом.

♐ Стрельцы

Мы все склонны к каким-то излишествам, Стрельцы. Сегодня вас просят войти в режим наблюдателя и понять, где эта тенденция берет свои корни. Знание того, что ничто во внешнем мире не может заполнить внутреннюю пустоту, и что вы сами являетесь источником радости и блаженства, поможет вам в это время следовать срединному пути.

Космический совет: побудьте сегодня в режиме наблюдателя.

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♑ Козероги

Энергия конфликта может окружать вас сегодня. В последние дни вам трудно прислушиваться к своим собственным мыслям и еще труднее пытаться выразить свою точку зрения другим людям. Отпустите потребность быть понятыми. Вместо этого уединитесь в своем пространстве. Занимайтесь деятельностью, которая приносят вам радость.

Космический совет: отпустите потребность быть понятыми.

♒ Водолеи

Пришло время порвать со старым образом жизни. То, что предлагают звезды, — изменить отношение к сердечным делам. В этот день позвольте себе делать только то, что приносит радость. По возможности, не беритесь за рутинную работу. Вместо этого попробуйте что-нибудь новое или посетите необычное место.

Космический совет: новые эмоции и впечатления будут ожидать вас сегодня.

♊ Рыбы

В последнее время вы чувствуете, будто против вас настроен весь мир. Но правда в том, что вы закрылись в себе, Рыбы. Сегодня Вселенная призывает вас открыться миру и позволить эмоциях выйти наружу. Также не стесняйтесь принимать помощь со стороны окружающих. В процессе вы поймете, что все не так сложно, как вы представляли себе.

Космический совет: не отказывайтесь от помощи окружающих.

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