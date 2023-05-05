Жителей Москвы и Петербурга ждут морозные и снежные выходные

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Ночью температура воздуха может опуститься до минус пяти градусов.

Жителям Москвы и Петербурга предстоит пережить морозные и снежные выходные. Температура воздуха опустится до значений, которые больше характерны для начала апреля. А по ночам и вовсе градусники будут показывать до минус пяти градусов. Выпадет снег, который не сразу растает.

В пригородах Петербурга уже похолодало так, что местами идет снег и даже град — вот такими кадрами поделились жители Купчино. Ну а Карелию вообще замело, там сейчас по ночам минус пяти. Примерно то же самое ждет и Северную столицу.