Набросились с кулаками: попытка Киева сорвать выступление России на ПАЧЭС обернулась провалом

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Украинские дипломаты добились не того эффекта, которого хотели получить своей провокацией.

Даже в других странах украинцы позволяют себе устраивать террор россиянам. Громкий политический скандал произошел в Турции на Ассамблее черноморских государств. Украинская делегация набросилась на российскую с кулаками. Одному из наших представителей пришлось даже вызывать скорую. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Вахницкого.

Службе охраны, которая обеспечивала безопасность на саммите Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, сокращенно ПАЧЭС, пришлось побегать за членами украинской делегации. Сначала те попытались сорвать выступление представителя России Тимофеевой. Растянули национальный флаг, рядом появилась символика бандеровцев. Их попытались вывести.

Охране пришлось буквально выталкивать украинских гостей, но даже так выставить их за дверь не удалось. Главу российской делегации — Ольгу Тимофееву — в первые минуты этого дешевого шоу едва не снесли вместе с креслом. Она рассказала, что от украинцев ничего другого никто и не ждет.

«Выходим с флагами, украинская делегация начинает провокации. Крики, антироссийские лозунги. Наверное, мы к этому привыкли, хотя с другой стороны, другого пути они не избирают. Чистые провокации, такое цирковое представление», — рассказала она.

Дошло до того, что представитель принимающей стороны — спикер турецкого парламента — буквально перешел на крик, чтобы напомнить делегации из Киева, для чего в Анкаре собрались уважаемые люди, и как принято себя вести на площадках международных организаций.

«Каждый на собрании высказывает свои идеи. Это нормально. У нас собрание — отношения выясняйте на улице. На улицу, идите на улице разбирайтесь. Здесь нельзя! Хочешь поговорить — иди снаружи говори, здесь я не даю разрешение», — сказал спикер парламента Турции Мустафа Шентон.

Но украинские представители никуда уходить не собирались, а их агрессия только усиливалась. Они вновь растянули флаг, когда Тимофеева вышла в телеэфир по итогам заседания. Секретарь российской делегации Валерий Ставицкий вмешался, и за это на него накинулись с кулаками. Снова пришлось вмешаться охране, но пока они подоспели, Ставицкий получил несколько увесистых ударов. В посольстве России в Турции заявили, что в итоге секретарю понадобилась помощь медиков.

«Наш сотрудник находится в больнице, где проходит необходимое обследование. Ему оказана консульская помощь, внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему случаю», — рассказала пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

Такие хулиганские выходки на самом деле все, на что способна нынешняя украинская дипломатия. Примерно то же проходило на прошлом саммите ПАЧЭС — в декабре 22-го года в Белграде. Те же растянутые флаги, удаление из зала заседаний. Тогда киевские представители требовали вообще исключить Россию из организации Черноморского экономического сотрудничества, которую, кстати, 30 лет назад создавали именно Москва и Анкара.

Из-за демарша Украины российская делегация решила приостановить взносы в ПАЧЭС. Но при этом осталась ее членом. И вот сегодня — очередная демонстрация того, как в Киеве понимают международный дипломатический этикет.

«Это попытка заработать в глазах собственного руководства там, в Киеве, дополнительные политические очки, невзирая на интересы межпарламентского сотрудничества, невзирая на позиции своих коллег по парламентскому сообществу, причем не только из России, очевидна реакция председательствующего спикера парламента Турции, она однозначно негативная», — отметил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Интересно, что своей провокацией делегация из Киева добилась обратного эффекта. Им не только не удалось сорвать выступление представителя России. Они лишь привлекли к нему особое внимание.

«Нам дали договорить, и не просто дали, а такое пристальное внимание к нам было — к России привлечено, потому что мы говорили, что организация, которая 30 лет существует, превратилась в чисто политическую организацию, такой пинг-понг обвинений друг друга», — сказала Тимофеева.

Из-за этого ПАЧЭС как организация умирает. В нее, по мнению российской делегации, нужно вдохнуть новый смысл. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял о том, что необходимо в принципе пересмотреть экономическую стратегию этой международной площадки.

Сегодняшняя встреча в турецкой столице вновь показала и то, что организаторам всех саммитов, где участвует украинская делегация, нужно нанимать усиленную охрану. Потому что сами себя представители Киева контролировать не могут и не хотят.