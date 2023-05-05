В круговороте событий: китайский совет дня на пятницу, 5 мая

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Сегодня энергии будут бушевать — сутки пройдут незаметно.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 5 мая?

В пятницу будет много встреч и суеты, связанной с общением. Энергии дня убыстрят все вокруг. Чтобы не утонуть в водовороте событий пятницы позаботьтесь о том, как будете эвакуироваться в тихую гавань.

Совет дня: легкое общение и внимание к близким людям — рецепт успеха этой пятницы. Главное здесь — позволить всем, в том числе и себе, самим вести себя так, как захочется. Не стройте ожиданий ни от себя, ни от других.

Предостережение дня: не следует идти на риски в этот день. В пятницу противопоказаны экстремальные развлечения и поступки на грани дозволенного.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.