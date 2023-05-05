Ольга Картункова рассказала о романе со своим концертным директором

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Своего нового избранника актриса сравнила с удобным диваном, с которого не хочется вставать.

Звезда КВН и актриса Ольга Картункова впервые публично обсудила свою личную жизнь и отношения с новым избранником. Как выяснилось в ходе интервью для YouTube-шоу Иды Галич, после развода артистка начала встречаться со своим концертным директором. Отношениями она очень довольна и ничего не хочет менять — Картункова сравнила своего кавалера с удобным диваном, с которого не хочется вставать.

О разводе актрисы стало известно осенью прошлого года. Поклонники думали, что знаменитость все еще замужем за отцом своих двоих детей Виталием, в браке пара состояла с 1997 года. Но оказалось, что развелись они шесть лет назад, и 45-летняя артистка уже нашла свое счастье в лице концертного директора. С бывшим мужем ей удалось сохранить добрые отношения.

Зовут возлюбленного звезды Владимир, знают они друг друга почти всю жизнь. По словам Картунковой, мужчина полностью разделяет ее взгляды на семейную жизнь. Он не требует ужинов из трех блюд и выполнения других «женских» обязанностей, в доме царит не патриархат, а равноправие. Об артистке заботятся днем и ночью, дают свободу, понимают и поддерживают во всем.

«Женщины иногда могут загрустить: и все, что их окружает — уборка, стирка — создает апатию. Иногда девочка просто хочет вина, сыра, сериальчик. И важно, если мужчина это понимает и с тобой это разделяет, помогает по дому, заботится. Забота-то прежде всего», — поделилась актриса.

Избранник Картунковой — всегда рядом. Он сопровождает ее на концертах и гастролях, знает наизусть тексты и в любой момент может подсказать. Во время выступлений, по словам артистки, Владимир смотрит на нее так, будто кто-то из зрителей может ее украсть. А еще именно мужчина в этой паре сдерживает вспыльчивый характер звезды и переводит ссоры в режим спокойных переговоров.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Картункова поделилась радостью — в ее семье появилась еще одна дочь. Селебрити женила своего 24-летнего сына и заявила о готовности стать бабушкой.