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Исполнитель рассказал, как проходит набор военнослужащих.

Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», исполнитель высоко оценил удобство прохождения комиссии для кандидатов и подчеркнул — каждый специалист работает профессионально, без лишних проволочек и бюрократии. Артист подчеркнул, что лично проверил условия на каждом этапе и пообщался с сотрудниками.

«У меня психологическое образование неполное, поэтому я даже посмотрел психологическую анкету, которую надо заполнять, попробовал управление дронами и так далее. Убедился в том, что все работает хорошо, все четко и „кто попало“ никак не пройдет», — сказал Пьеха.

По словам музыканта, человек без военного образования, со слабым здоровьем, сомнительными результатами оценки психологического состояния или «другой какой-то мотивацией» не пройдет отбор на службу по контракту. К такому выводу он пришел после общения с мужчинами, пришедшими туда в качестве добровольцев.

«Нужны люди, которые реально хотят, умеют и пригодны по всем статьям», — заключил он.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова в Москве начал работу 3 апреля. Данные об организации, услугах и условиях приема добровольцев доступны по телефону 117 и на портале mos.ru.

Ранее, писал 5-tv.ru, дрессировщик Аскольд Запашный рассказал о своих впечатлениях от посещения пункта отбора контрактников в Москве.