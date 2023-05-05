Пора отдохнуть: прогноз Таро на неделю с 8 по 14 мая

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Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 8 по 14 мая.

Основная энергия недели (карта Туз мечей в перевернутом положении)

Неделя будет несколько расслабленной, время для великих свершений еще не пришло. Если вы намерены предпринимать какие-то активные действия, мир вам навстречу не пойдет. Возможно, вам будет сложно пробираться через какие-то тернии, могут начаться задержки ваших планов.

Лучше спокойно отдохнуть и расслабиться на этой неделе, можно со спокойной душой пустить все на самотек, потому что далеко не всегда требуется контролировать ситуацию, какой бы он не была.

Здоровье (карта Королева жезлов в перевернутом положении)

Не нужно на этой неделе много времени отдавать работе и мучиться с тем, что у вас не получается. Если вы чувствуете какую-то хроническую усталость, то определенно нужно что-то с этим делать - например, наконец отдохнуть. Здоровье сейчас в не самом благоприятном состоянии, если честно, и лучше обратить внимание на проблемы, связанные с ЖКТ.

Если вас что-то беспокоит, то самое время обратиться к нутрициологу, сесть на диету, наладить режим сна. Время заняться тем, что вы давно откладывали - например, сходить на обследование или разрешить другие накопившиеся проблемы со здоровьем.

Финансы (карта Маг в перевернутом положении)

Накопилось множество долгов и денежных вопросов, которыми давно уже пора заняться. Желательно сейчас ни во что не вкладывать деньги, не совершать больших покупок. Сядьте и проведите мониторинг - распределите свои финансовые вложения, чтобы понять, на что уходят ваши финансы.

Личная жизнь (карта Девятка кубков в перевернутом положении)

Все не так плохо, как могло бы показаться на первый взгляд. Карта говорит о том, что все неплохо будет развиваться на личном фронте, и все силы недели лучше направить именно туда - на укрепление текущих отношений или на создание новых. Лучше спокойно проводить время с семьей, друзьями, второй половинкой и поменьше заниматься какими-то финансовыми вопросами.

Совет недели (карта Семерка жезлов в перевернутом положении)

Время разгребать то, что у вас сейчас есть. Давно пора было уже расхламить свою жизнь, разгрести все проблемы, убрать лишние вещи, разобраться со своим организмом, наконец прибить ту полку, до которой никак не доходили руки, провести серьезный разговор о наболевших вопросах, которые давно не дают спокойно жить.

Все лучше делать в спокойном режиме и не гнаться за какими-то новыми свершениями, сил на них не будет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 мая.