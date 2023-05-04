Важно помнить: в Казани открыли стелу «Город трудовой доблести»

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Само почетное звание было присвоено городу еще три года назад.

Помня о подвигах прошлого, в Казани сегодня открыли новый монумент. Это огромная стела, высотой 26 метров, то есть примерно с девятиэтажный дома, которая точно станет еще одной визитной карточкой региона. На ней написано — «Город трудовой доблести».

В годы Великой Отечественной войны Казань была нашим мощным тыл, откуда везли боеприпасы, боевое снаряжение. Там делали даже самолеты. Корреспондент «Известий» Иван Кузьмин рассказал об исторической памяти. Все подробности — в его репортаже.