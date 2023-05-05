Опасный участок: как себя вести при нападении на дороге

Криминалист Игнатов: если на вас напали на дороге, то не стоит провоцировать бандитов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Adrian C. Nitu; 5-tv.ru

Чтобы избежать неприятностей, не стоит отправляться в дальний путь на машине в темное время суток.

Двое аниматоров пропали в Краснодарском крае 28 апреля на трассе М-4 «Дон». В тот вечер они возвращались домой с мероприятия. Утром следующего дня их телефоны оказались отключены, а с банковских карт пропало 190 тысяч рублей. Позже выяснилось, что аниматоров убили — тела закопали, а автомобиль сожгли.

Какие правила безопасности должны соблюдаться на дороге, чтобы не стать жертвами подобных преступников? Как распознать людей с потенциально опасными намерениями? Возможно, убитые аниматоры могли допустить ошибки. Криминалист Михаил Игнатов эксклюзивно для 5-tv.ru разобрал трагичную ситуацию с погибшими и рассказал, как себя вести в таких случаях.

«Если разобрать данную ситуацию, то их основная ошибка — это то, что они в позднее время поехали домой. Все-таки расстояние большое, погода была не очень благоприятная. Но они поехали», — говорит эксперт.

Игнатов считает, что лучше всего переночевать в гостинице, поехать с утра, так как в светлое время суток машин больше. Бандиты в это время лишний раз не рискуют нападать.

«Похожий инцидент был на трассе М-4. На дороге разбрасывали колющиеся предметы, машины останавливались из-за пробитого колеса. Затем к ним подходили грабители», — вспоминает криминалист.

Из-за того, что бандиты обычно следуют по одним и тем же схемам, нужно быть бдительней и предотвращать возможность трагедии.

Известно, что в ту злополучную ночь у аниматоров по дороге домой пробило колесо. Они остановились на обочине. Тут подъехала другая машина, из которой предложили помощь.

Эксперт отмечает, что вступать в разговор с незнакомцами — ни к чему. Можно ответить на вопрос, но не более того. Предложения о поездке куда-либо необходимо отвергнуть.

«Лучше всего доехать на спущенном колесе до шиномонтажа, заправке, поста ДПС, где освещено и есть охрана», — говорит эксперт.

Более того, среди ночи ехать и останавливаться на неосвещенной местности — крайне опасно.

«Если вы едете на свой страх и риск, то необходимо обезопасить себя и брать с собой оружие для самообороны. Например, травматический пистолет или перцовый баллончик, шокер», — говорит Игнатов.

Эксперт также отмечает, что уже находясь в опасной ситуации лучше не вступать в конфликт, не разговаривать на повышенных тонах, не провоцировать бандитов. Но при этом оставаться бдительными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, мама погибшей девушки-аниматора увезет хоронить дочь на родину.