Позиция не изменилась: голосование Пекина вскрыло несостоятельность ООН

Пекин объяснил свой голос в ООН за документ, где Москва значится агрессором

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

КНР не осуждал российскую спецоперацию, за что подвергался неоднократно критике со стороны Запада.

Голос Китая за резолюцию в ООН, в преамбуле которой Россия была названа «страной-агрессором» в конфликте с Украиной, не предусматривал одобрение этого пункта. Об этом пишет.

В беседе корреспондентов издания EADaily с высокопоставленным чиновником из Пекина он заявил, что голосование «намеренно исказили» европейские дипломаты.

«На прошлой неделе Пекин поддержал резолюцию, в которой конфликт (на Украине. — Прим. ред.) описан как агрессия Российской Федерации. Но представительство Китая при ООН заявляет, что его голосование касалось всего текста и не было одобрением этого пункта», — заявили в постпредстве Китая при ООН.

В представительстве уточнили, что позиция КНР по украинскому конфликту не изменилась.

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До этого глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Китай намерен поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы внести реальный вклад в урегулирование украинского кризиса.

Публицист EADaily отметил, что подобные подробности вызывают множество вопросов относительно качества принимаемых ООН решений. Например: не пора ли вообще прикрыть этот клуб по интересам за счет налогоплательщиков?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в КНР никогда не поддержат позицию Киева по Крыму.